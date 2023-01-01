Новини Вашингтона, округ Колумбія, погода, затори та спорт від FOX 5, що обслуговує округ Колумбія, Меріленд і Вірджинію. Дивіться надзвичайні новини в прямому ефірі або дивіться останні відео з таких програм, як Good Day DC.

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