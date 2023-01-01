WebCatalog
WIP Software

WIP Software

wipsoftware.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WIP Software» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Програмне забезпечення WIP підвищує продуктивність, зменшує витрати та забезпечує кращу фінансову видимість. Використання нашого програмного забезпечення може позбавити від необхідності жонглювати кількома системами для керування документообігом і обліком. Оскільки наше програмне забезпечення є хмарним, ви можете отримати доступ до інформації про свою компанію на будь-якому пристрої в будь-який час з будь-якого місця. Усуньте дорогі помилки під час зміни ключів даних між системами, отримуйте звіти в реальному часі та не турбуйтеся про резервне копіювання даних.

Вебсайт: wipsoftware.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WIP Software». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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