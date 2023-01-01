Хмарне рішення, що забезпечує доступний, швидкий, надійний доступ у будь-який час і будь-де до фінансових даних, які рухають ваш бізнес.

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