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AccountingSuite

AccountingSuite

accountingsuite.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

AccountingSuite — це потужна універсальна бізнес-програма, яка поєднує в собі бухгалтерський облік, хмарний банкінг, керування замовленнями, інвентаризацію, проект і відстеження робочого часу в одній хмарній платформі. Хмарний доступ допомагає швидше приймати розумніші рішення за допомогою зручного отримання важливих бізнес-даних із будь-якого ноутбука чи планшета з веб-браузером. AccountingSuite є гнучким, потужним і надійним – від новачків до власників малого бізнесу та бухгалтерів і бухгалтерів. Спробуйте безкоштовно

Вебсайт: accountingsuite.com

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