WebCatalog
CashCtrl

CashCtrl

cashctrl.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Хмарне рішення для бухгалтерського обліку, обробки замовлень, керування адресами тощо для малого та середнього бізнесу, бухгалтерів і фрілансерів.

Вебсайт: cashctrl.com

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