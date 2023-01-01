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Jimdo

Jimdo

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Вебсайт: jimdo.com

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Jimdo — це німецький розробник веб-сайтів і комплексне рішення для хостингу, призначене для того, щоб користувачі могли створювати власні веб-сайти без жодного досвіду веб-дизайну. Компанія є приватною, її головний офіс знаходиться в Гамбурзі, Німеччина, з офісами в Мюнхені та Токіо. Jimdo має два продукти; Creator і Dolphin, обидва пропонують безкоштовні та платні плани. Jimdo Dolphin — це програма для створення веб-сайтів на базі штучного інтелекту, призначена для користувачів із базовими навичками роботи з комп’ютером і автоматизує більшість процесу створення веб-сайтів. Він використовує штучний інтелект, щоб дізнатися про користувача, його бізнес і цілі, а потім створює веб-сайт, який вже повністю персоналізований відповідно до його потреб. Jimdo Creator — це конструктор веб-сайтів у стилі перетягування та хостинг, який підходить для користувачів, які мають певні навички програмування.

Вебсайт: jimdo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jimdo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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