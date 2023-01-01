Альтернативи - Jimdo

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket — це веб-сервіс сховища контролю версій, який належить Atlassian, для вихідного коду та проектів розробки, які використовують системи контролю версій Mercurial (з моменту запуску до 1 липня 2020 року) або Git (з жовтня 2011 року). Bitbucket пропонує як комерційні плани, так і безкоштовні о...