Керуйте своєю інженерною продуктивністю, щоб працювати з упевненістю. Logilica забезпечує видимість для керівників інженерів, щоб керувати їх швидкістю, працездатністю DevEx і узгодження команди з бізнес-пріоритетами.

Вебсайт: logilica.com

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