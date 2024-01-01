Faros AI

Faros AI

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Вебсайт: faros.ai

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Faros AI — це ваша інфраструктура для інженерних операцій — на одній панелі можна переглядати швидкість, якість, цілі тощо! Faros інтегрує всі ваші джерела інженерних даних, щоб надати вам цілісне бачення всього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Він усуває здогадки під час планування, тож ви можете приймати рішення, розподіляти ресурси та підвищувати продуктивність на основі фактичних даних. Додати нове джерело даних так само просто, як натиснути перемикач, навіть якщо це домашня система.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: faros.ai

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

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Scoro

Scoro

scoro.com

Tulip

Tulip

tulip.co

Stockopedia

Stockopedia

stockopedia.com

Datazip

Datazip

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