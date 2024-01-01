Faros AI — це ваша інфраструктура для інженерних операцій — на одній панелі можна переглядати швидкість, якість, цілі тощо! Faros інтегрує всі ваші джерела інженерних даних, щоб надати вам цілісне бачення всього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Він усуває здогадки під час планування, тож ви можете приймати рішення, розподіляти ресурси та підвищувати продуктивність на основі фактичних даних. Додати нове джерело даних так само просто, як натиснути перемикач, навіть якщо це домашня система.

Вебсайт: faros.ai

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