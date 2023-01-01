Збирайте значущі відгуки про веб-сайт. Ybug дозволяє користувачам веб-сайту надсилати візуальний відгук із анотованими знімками екрана та автоматично додає контекстну інформацію про середовище користувача.

Вебсайт: ybug.io

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