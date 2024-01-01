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UXTesting

UXTesting

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: uxtesting.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UXTesting» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

UXTesting має на меті запропонувати розробникам, дизайнерам і менеджерам інструмент мобільного тестування та аналіз поведінки користувачів.

Категорії:

Software Development
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: uxtesting.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UXTesting». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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UserTesting

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

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userinterviews.com

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UXArmy

uxarmy.com

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taiga.io

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BugHerd

bugherd.com

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