Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UXTesting» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

UXTesting має на меті запропонувати розробникам, дизайнерам і менеджерам інструмент мобільного тестування та аналіз поведінки користувачів.

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Вебсайт: uxtesting.io

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