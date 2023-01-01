Puzzle Labs — це система робочого процесу штучного інтелекту. Він знаходиться на перетині людей, процесів і технологій, які використовуються для вдосконалення робочих процесів команд. За допомогою Puzzle команди отримують 10-кратне прискорення процесів обробки контенту.

Вебсайт: puzzlelabs.ai

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