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Retell AI

Retell AI

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Вебсайт: retellai.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Retell AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Build Advanced Voice AI, Powered by LLM. Retell is the infrastructure for building LLM-based conversational voice AI that interacts and performs tasks like humans.

Вебсайт: retellai.com

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