WebCatalog
Parea AI

Parea AI

parea.ai

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Parea AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Parea AI допомагає розробникам швидше створювати готові до виробництва продукти LLM. Експериментуйте з підказками та ланцюжками, версіюйте та повторюйте тестові приклади, оцінюйте продуктивність і керуйте всім робочим процесом LLM від кінця до кінця.

Вебсайт: parea.ai

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