WebCatalog
evmux

evmux

evmux.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

evmux було створено з думкою про ВАС. Уявіть собі світ, де будь-хто, де завгодно, без дорогого обладнання чи навичок аудіо/відео може створювати захоплюючі враження одним натисканням кнопки

Вебсайт: evmux.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «evmux». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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