Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TextIt» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TextIt дозволяє будь-кому візуально створювати інтерактивні програми для SMS і голосового зв’язку в будь-якій точці світу. В основі TextIt лежить наш ексклюзивний механізм потоку. За допомогою потоків будь-хто може налаштувати або змінити складну програму SMS або Voice без потреби програміста чи дорогої консалтингової компанії. Використовуючи базовий телефон Android, ви можете миттєво запускати SMS-програми в будь-якій країні, уникаючи дорогих витрат на налаштування або зовнішньої технічної підтримки.

Категорії :

Вебсайт: textit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TextIt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.