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TextIt

TextIt

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: textit.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TextIt» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TextIt дозволяє будь-кому візуально створювати інтерактивні програми для SMS і голосового зв’язку в будь-якій точці світу. В основі TextIt лежить наш ексклюзивний механізм потоку. За допомогою потоків будь-хто може налаштувати або змінити складну програму SMS або Voice без потреби програміста чи дорогої консалтингової компанії. Використовуючи базовий телефон Android, ви можете миттєво запускати SMS-програми в будь-якій країні, уникаючи дорогих витрат на налаштування або зовнішньої технічної підтримки.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: textit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TextIt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

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Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

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Webstudio

webstudio.is

Vyke

Vyke

vyke.com

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Firstbase

firstbase.io

Zeroheight

Zeroheight

zeroheight.com

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