The SMS City

Дешеве та економічно ефективне рішення для маркетингу, масових SMS та проектів у вашій країні. Використовуйте пристрої Android із підтримкою SIM-карти як шлюз для SMS.

Вебсайт: thesmscity.com

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