Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «theMarketer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

theMarketer is an all-in-one email and loyalty marketing platform, designed to boost business growth and forge authentic customer relationships. Create 100% personalized newsletters, build loyalty programs, set up automated flows, send SMS & push notifications, grow your contact list with pop-ups, rely on RFM analysis, collect feedback & reviews, and leverage referrals to turn customer interactions into meaningful relationships, enhance brand loyalty as well as customer lifetime value.

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Вебсайт: themarketer.com

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