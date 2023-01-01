Roblox Studio

Робіть все, що можете собі уявити. Все, що вам потрібно, щоб почати будувати на Roblox безкоштовно. Приєднуйтеся до глобальної спільноти Творців і миттєво публікуйте для всього світу.

Вебсайт: create.roblox.com

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