WebCatalog
HACKLIDO

HACKLIDO

hacklido.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HACKLIDO» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Безпроблемна платформа для ведення блогів для ентузіастів кібербезпеки, професіоналів і спільноти Infosec! Почніть публікувати блоги та діліться своїми ідеями зі світом. hacklido — це безкоштовна платформа для ведення блогів для розробників, які хочуть підключитися до глобальної спільноти кібербезпеки, зберігаючи право власності на свій вміст.

Вебсайт: hacklido.com

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