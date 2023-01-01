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SecurityWeek

SecurityWeek

securityweek.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

SecurityWeek надає новини та інформацію з кібербезпеки компаніям у всьому світі, а також експертну думку та аналіз для спеціалістів із ІТ-безпеки.

Вебсайт: securityweek.com

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