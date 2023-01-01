Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Havoc Shield» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Універсальне рішення для кібербезпеки для фінансових послуг. Створено, щоб задовольнити GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Preparer, New York DFS та інші вимоги безпеки фінансової індустрії. Havoc Shield швидко позбавляє від страху та ризику, пов’язаного з відсутністю програми кібербезпеки, надаючи галузевий план, рекомендації експертів і професійні інструменти безпеки на єдиній платформі.

Вебсайт: havocshield.com

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