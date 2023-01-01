Sorted допомагає легко готувати та подавати податкові звіти, значно скорочуючи витрати на бухгалтера. Sorted створено спеціально для фрілансерів і містить усі вказівки, необхідні фрілансерам для підготовки податкових звітів. Sorted зв’язує вас із сертифікованими податковими радниками на платформі, якщо вам потрібна професійна допомога чи вказівки. Ви можете запланувати дзвінок / відеодзвінок з податковим консультантом або поставити своє запитання в чаті.

Вебсайт: getsorted.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sorted». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.