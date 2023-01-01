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Governing

Governing

governing.com

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Governing надає новини, аналіз і ідеї для професіоналів, які керують штатами та місцевостями Америки. Видається з 1987 року, Governing є надійним джерелом записів для обраних, призначених та інших державних лідерів, які прагнуть керувати сьогоденням і передбачати майбутнє державного та місцевого самоврядування.

Вебсайт: governing.com

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