Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hoory Conversations» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Hoory is a Conversational AI Platform automating customer support. As an AI assistant, it understands user intent and improves communication. Check it now!

Вебсайт: hoory.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hoory Conversations». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.