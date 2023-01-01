Інструмент на основі ШІ для менеджерів служби підтримки клієнтів. Дозвольте штучному інтелекту контролювати 100% взаємодії служби підтримки клієнтів. Ознайомтеся з нашим останнім оновленням OneTone.ai Monitoring, яке використовує ШІ, щоб надавати вам більше інформації та контексту щодо спілкування між клієнтами та агентами служби підтримки.

Вебсайт: onetone.ai

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