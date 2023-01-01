Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Leady.com» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Intuitive B2B lead generation tool. Suitable for all B2B companies, from solo - trader to multinational corporations. Leady 2.0 serves marketing managers with in-depth behavior data on website visitors and email recipients, allow them to monitor 360 - degree view of the customer lifecycle. Subsequently provides detail contact information on leads to sales managers. Let us help you to collect data on anonymous website visitors, enhance data on your existing customers and users and organize them into actionable datasets. So you can spend more time focusing on things you love

Категорії :

Вебсайт: leady.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Leady.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.