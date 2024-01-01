Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для ідентифікації відвідувачів - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Компанії використовують програмне забезпечення ідентифікації відвідувачів для створення профілів осіб, які відвідують їхні веб-сайти, щоб перетворити їх на клієнтів. На відміну від багатьох рішень для дизайну та керування веб-сайтами, які лише надають статистичні дані, як-от кількість відвідувачів і кількість відвідувань, їм бракує детальної інформації про профіль відвідувачів веб-сайту. Програмне забезпечення Visitor Identification усуває цю прогалину, надаючи продавцям важливу інформацію про відвідувачів веб-сайту, що дозволяє їм перетворювати цих відвідувачів на потенційних клієнтів. Маркетологи також можуть використовувати програмне забезпечення ідентифікації відвідувачів, щоб підвищити точність націлювання вмісту на відвідувачів веб-сайту.