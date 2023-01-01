IPFingerprint — це програмне забезпечення для веб-аналітики, яке дає вам можливість перетворити існуючих невідомих відвідувачів у бізнес. IPFingerprint ідентифікує компанії, які переглядають ваш веб-сайт, і покаже вам сторінки, послуги чи продукти, які вони переглядають. Він також розповість вам, як ці відвідувачі знайшли ваш веб-сайт і, якщо через Google Ads: які фрази вони використали, щоб туди потрапити. Більше бізнесу веде до вашої воронки без збільшення вашого маркетингового бюджету! Підсумок того, що IPFingerprint повідомляє вам… Ідентичність компанії та контактні дані Джерело відвідувача (Google, посилання на кампанію, Facebook, Google Ads тощо…) Перегляди сторінок і тривалість відвідування Адреси електронної пошти компанії та особи

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Вебсайт: ipfingerprint.com

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