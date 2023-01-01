WebCatalog

LeadMagic

LeadMagic

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: leadmagic.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LeadMagic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

LeadMagic is the most accurate Website Identification Product for Businesses. Our product provides Businesses with the most accurate identification data even if their visitors work from home. We will tell you the company and provide suggested contacts to prospect. On-top of that we now provide an API for YOU to put the data in your OWN Customer Data Platform or Data Sync. (Segment or Google Analytics) It's incredible to unlock the power and build personalized sites, and provide your new prospects the best content with relevant personalization. We're the only Visitor Identification Software that will let you own our data. This is unheard of in the world of Lead Identification Software platforms!

Категорії:

Business
Visitor Identification Software

Вебсайт: leadmagic.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LeadMagic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

User.com

User.com

user.com

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.