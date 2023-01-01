WebCatalog

Fastbase

Fastbase

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: fastbase.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fastbase» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Fastbase – це компанія з веб-аналітики та аналітики баз даних, яка пропонує зростаючий набір інструментів для підтримки B2B маркетингу та продажів. Fastbase було засновано в 2014 році, а в червні 2016 року Fastbase запустила Fastbase WebLeads, який є доповненням до Google Analytics, який ідентифікує компанії, які відвідують ваш веб-сайт. Fastbase WebLeads — це інструмент відстеження веб-відвідувачів для Google Analytics, який дає змогу виявити компанії та організації, які виявляють інтерес до вашого бізнесу, інформацію, яку вони шукають, і сторінки, які вони переглянули. Поєднання даних порівняльного аналізу та вбудованого веб-моніторингу потенційних клієнтів у програмі Fastbase SaaS дає справжнє розуміння цифрової аудиторії. Зареєструватися та почати використовувати Fastbase WebLeads дуже просто, увійшовши в обліковий запис Google analytics і погодившись, що Fastbase може отримати доступ до даних Google analytics. Під час першого використання програми Fastbase Fastbase отримує потенційні клієнти з вашого облікового запису аналітики, а потім починає їх обробляти. Головне меню пропонує пошук потенційних клієнтів і фільтр розташування. Основні види: - Статистика - Нові потенційні клієнти - Веб-сторінки - Гарячі потенційні клієнти - Google Ads потенційні клієнти - Показати карту Параметр "Статистика" дуже корисний для отримання миттєвого знімка нещодавньої активності - показує найактивніших відвідувачів та їхню сегментацію за галуззю та країною , хоча використання параметра «Карта» також є корисним способом миттєво побачити, де знаходяться ваші відвідувачі в усьому світі. Більшість варіантів не пояснюються. Fastbase WebLeads призначений для створення потенційних клієнтів B2B. Ви можете створювати фільтри (відвідувачі з певної країни, відвідувачі, які переглянули певну сторінку тощо) і експортувати в таблиці Excel і Google.

Категорії:

Business
Visitor Identification Software

Вебсайт: fastbase.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fastbase». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

User.com

User.com

user.com

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.