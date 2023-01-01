Fastbase – це компанія з веб-аналітики та аналітики баз даних, яка пропонує зростаючий набір інструментів для підтримки B2B маркетингу та продажів. Fastbase було засновано в 2014 році, а в червні 2016 року Fastbase запустила Fastbase WebLeads, який є доповненням до Google Analytics, який ідентифікує компанії, які відвідують ваш веб-сайт. Fastbase WebLeads — це інструмент відстеження веб-відвідувачів для Google Analytics, який дає змогу виявити компанії та організації, які виявляють інтерес до вашого бізнесу, інформацію, яку вони шукають, і сторінки, які вони переглянули. Поєднання даних порівняльного аналізу та вбудованого веб-моніторингу потенційних клієнтів у програмі Fastbase SaaS дає справжнє розуміння цифрової аудиторії. Зареєструватися та почати використовувати Fastbase WebLeads дуже просто, увійшовши в обліковий запис Google analytics і погодившись, що Fastbase може отримати доступ до даних Google analytics. Під час першого використання програми Fastbase Fastbase отримує потенційні клієнти з вашого облікового запису аналітики, а потім починає їх обробляти. Головне меню пропонує пошук потенційних клієнтів і фільтр розташування. Основні види: - Статистика - Нові потенційні клієнти - Веб-сторінки - Гарячі потенційні клієнти - Google Ads потенційні клієнти - Показати карту Параметр "Статистика" дуже корисний для отримання миттєвого знімка нещодавньої активності - показує найактивніших відвідувачів та їхню сегментацію за галуззю та країною , хоча використання параметра «Карта» також є корисним способом миттєво побачити, де знаходяться ваші відвідувачі в усьому світі. Більшість варіантів не пояснюються. Fastbase WebLeads призначений для створення потенційних клієнтів B2B. Ви можете створювати фільтри (відвідувачі з певної країни, відвідувачі, які переглянули певну сторінку тощо) і експортувати в таблиці Excel і Google.

Категорії :

Вебсайт: fastbase.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fastbase». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.