Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Snitcher» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Snitcher enables you to find and close more deals, improve re-targeting and enrich analytics. By identifying the companies visiting your website and connecting to CRM’s and Google Analytics. Our platform offers high identification rates (2-3x industry averages). The interface is easy to use, boasting powerful filtering to focus on the leads that matter. New leads can be sent to sales via integrations with notifications on further visits. Marketing can analyse performance in the platform or enrich Google Analytics with company information to build reports and ad audiences.

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Вебсайт: snitcher.com

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