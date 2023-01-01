Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Retention.com» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Retention.com integrates with the world’s leading marketing automation platforms to maximize audience growth, reclaim abandonment cart revenue, and re-engage lapsed audiences through industry leading data integration systems. Maximize untapped revenue for your e-commerce store with a platform that’s built to increase customer retention and increase abandonment revenue by 10x.

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Вебсайт: retention.com

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