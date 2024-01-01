CrescoData — це провідна платформа автоматизації корпоративної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Платформа CrescoData Commerce Connect — це інтеграційна платформа, яка відображає та автоматизує дані про продукти, запаси та замовлення між провідними торговими платформами світу. Ми любимо вирішувати складні задачі автоматизації та відображення комерційних даних! Підключіться до CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite, щоб отримати доступ до передової технології, яка використовує потужність хмарного штучного інтелекту та машинного навчання для інтелектуального підключення, картографування та автоматизації комерційних даних у масштабі. Почніть підключати Channel API без кодування. Усуньте трудомістке обслуговування каналів за допомогою нашої інтеграції каналів як послуги (cPaaS). Можливість доступу до понад 85 попередньо налаштованих роз’ємів за допомогою однієї інтеграції. Платформа CrescoData Commerce Connect: - Обробляє понад 5 мільйонів SKU на день - Обробляє замовлення на >22 млн доларів США на місяць - Підключається до понад 85 каналів - Автоматизує понад 1500 продавців на 10 ринках 8 різними мовами. CrescoData була заснована в 2014 році зі штаб-квартирою в Сінгапурі. Команда розкидана по Азіатсько-Тихоокеанському регіону та Європі.

Вебсайт: crescodata.com

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