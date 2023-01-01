Ми використовуємо Teamgo вже 15 місяців і виявили його безцінну допомогу в управлінні відвідувачами». – С. Морріс – Landmark Teamgo змінить ваше уявлення про керування відвідувачами. Вразіть гостей простим у користуванні сенсорним екраном. у рішенні, яке виглядає професійним, простим у налаштуванні та приємним у використанні. Teamgo простий у використанні для відвідувачів і співробітників, має широкі можливості налаштування та пропонує відвідувачам і персоналу вхід, друк бейджів, попередню реєстрацію та реєстрацію гостей і Вітайте своїх відвідувачів із передовим досвідом входу, якому довіряють McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, уряди, школи, некомерційні організації та тисячі інших робочих місць, щоб безпечно та ефективно зустрічати мільйони гостей щороку. - Краща безпека для людей і місць - Відповідайте вимогам дотримання - Відстежуйте потоки людей, які входять і виходять з ваших об'єктів - Керуйте надзвичайними ситуаціями - Цінні звіти та аналітика - Створено для відвідувачів, співробітників, підрядників тощо! Абсолютно безпечний і повністю керований хмарою з багатьма функціями, які допоможуть вам заощадити час і скоротити накладні витрати на роботу офісу, починаючи зі стійки реєстрації. Найкращі перші враження останнього Teamgo — це цифрове, перспективне рішення, створене для людей. Створіть спрощений вхід, який буде швидким і незабутнім. Підвищте безпеку та обізнаність. Повідомте своїх співробітників, хто прибув до них, надішліть відвідувачам імена та фотографії, щоб вони могли привітати їх особисто та професійно. Дізнавайтеся, хто на місці, чому та де їх можна знайти за допомогою звітів у реальному часі. Нова ефективність для вашого робочого місця Зменште відходи та витрати, пов’язані з друком та архівуванням книжок відвідувачів і перепусток. Прискоріть час прибуття та миттєво з’єднайте відвідувачів із їхніми господарями. Відповідайте своїм вимогам відповідності Teamgo – це все. Збирайте та контролюйте свої дані за допомогою потужних функцій, включаючи повний GDPR та інструменти керування даними. Teamgo розроблено з урахуванням відповідності та безпеки людей і робочих місць, включаючи GDPR, ITAR, FSMA, PCI тощо... ЩОБ ЩОБ ДИВИТИСЯ ПОВНИЙ СПИСОК ФУНКЦІЙ, ВІДАЙТЕ ВЕБ-САЙТ TEAMGO. ** Технічні вимоги ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro з iOS версії 10+. Потрібна мережа WiFi або стільниковий зв’язок. Для роботи цієї послуги вам потрібне підключення до мережі/Інтернету. ** Довідка та підтримка ** Відвідайте наш веб-сайт для отримання загальних запитів, документації та підтримки. Ми тут, щоб допомогти 24/7 із запитами про характеристики продукту та розпродажі.

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