WebCatalog
MarketingPlatform

MarketingPlatform

marketingplatform.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MarketingPlatform» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Галузеве сертифіковане та справжнє рішення для діалогу MarketingPlatform гарантує, що ваші повідомлення будуть прийняті, зрозумілі вдома та виконані.

Вебсайт: marketingplatform.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MarketingPlatform». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Validation

Validation

validation.com

Zello

Zello

zello.com

Ather

Ather

atherenergy.com

Shadline

Shadline

shadline.com

Truckfuelnet

Truckfuelnet

tfn.co.za

PureDome

PureDome

puredome.com

Jostle

Jostle

jostle.us

SkoolBag

SkoolBag

skoolbag.com.au

LawPay

LawPay

lawpay.com

Soluno

Soluno

soluno.legal

ClearCare

ClearCare

clearcareonline.com

PRINT

PRINT

printmag.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності