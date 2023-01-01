WebCatalog
SkoolBag

SkoolBag

skoolbag.com.au

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SkoolBag» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Об’єднайте свою школу. SkoolBag об’єднує вашу спільноту з усіма вами комунікації в одному місці. Це шкільний додаток, система обміну повідомленнями та інформаційне рішення для батьків, якого заслуговує ваша школа.

Вебсайт: skoolbag.com.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SkoolBag». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Klas

Klas

tryklas.com

ReadaFun

ReadaFun

readafun.com

Whispir

Whispir

whispir.com

50skills

50skills

50skills.com

infoodle

infoodle

infoodle.com

Volley

Volley

volleyapp.com

Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

Circle

Circle

circle.so

Skool

Skool

skool.com

CBC Listen

CBC Listen

cbc.ca

Trickle

Trickle

trickle.so

Showbie

Showbie

showbie.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності