Кращий спосіб згуртувати свою команду. Об’єднайте співпрацю та спілкування. Керуйте завданнями, відстежуйте прогрес і ведіть цілеспрямовані розмови в одному місці.

Вебсайт: trickle.so

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