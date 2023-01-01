Зустрічайте розумні електричні скутери Ather із найкращим у своєму класі прискоренням, сертифікованим запасом ходу 146 км, сенсорною панеллю приладів і домашнім зарядним пристроєм. Дізнатися більше.

Вебсайт: atherenergy.com

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