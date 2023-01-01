Створюйте розумніші та безпечніші простори на єдиній хмарній платформі Фізична охорона стала сучасною. Керуйте своїми будівлями в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою комплексного рішення, яке об’єднує інтелектуальні камери, контроль доступу, датчики, інтеграцію та сигналізацію під одним склом.

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