Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sertifier» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Сертифікатор — це універсальний інструмент для збору освітніх даних, за допомогою якого смарт-сертифікати та відкриті значки легко видавати, приємно заробляти та легко аналізувати.

Вебсайт: sertifier.com

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