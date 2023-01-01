Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flock Safety» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Flock Safety створила першу операційну систему громадської безпеки, яка допомагає районам, компаніям і правоохоронним органам у понад 1200 містах працювати разом, щоб усувати злочинність, захищати конфіденційність і пом’якшувати упередженість. Поєднуйте пристрої, які збирають об’єктивні докази, і машинне навчання, щоб створювати й передавати неупереджені слідчі дані правоохоронним органам. Наші власні пристрої та хмарне програмне забезпечення знижують злочинність на +70%.

Вебсайт: flocksafety.com

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