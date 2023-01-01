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Caretaker

Caretaker

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Вебсайт: caretaker.com

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Caretaker – компанія з управління нерухомістю для сучасних інвесторів у нерухомість. Самостійні екскурсії, автоматизована перевірка оренди та профілактичне обслуговування.

Вебсайт: caretaker.com

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