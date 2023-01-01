Pacaso пропонує покупцям другого житла справжню власність. У нашій моделі власності ТОВ покупці є співвласниками нерухомості. Це сучасний спосіб мати другий дім.

Вебсайт: pacaso.com

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