CommonFloor.com — це провідний інтернет-портал нерухомості в Індії, який спрощує пошук нерухомості та власності за допомогою програми CommonFloor на вашому мобільному телефоні. Опублікуйте свою вимогу щодо продажу чи оренди нерухомості чи квартири через додаток і зробіть її видимою для мільйонів продавців і покупців. Перегляньте додаток для продажу або оренди квартир у Бангалорі, Мумбаї, Делі, Хайдарабаді, Пуні та багатьох інших містах. Отримайте тривимірні краєвиди, краєвиди неба, а також екскурсії по квартирах, віллах, квартирах, ділянках, магазинах, комерційних офісах і будівельних поверхах, щоб полегшити вам прийняття рішення.

Вебсайт: commonfloor.com

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