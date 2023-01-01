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PharmEasy

PharmEasy

pharmeasy.in

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PharmEasy — одна з найнадійніших інтернет-аптек і медичних магазинів Індії, що пропонує фармацевтичні та медичні товари зі ЗНИЖКОЮ 20%*. Використовується понад 50 лакхами клієнтів в Індії в понад 1,2 тис. містах, таких як Бангалор, Делі, Мумбаї, Калькутта, Гайдарабад, Гургаон, Нойда, Пуна тощо.

Вебсайт: pharmeasy.in

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