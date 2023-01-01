Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Hindu ePaper» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найзручніший спосіб носити друковану газету The Hindu в кишені. Це так само, як читати друковану газету The Hindu; але на вашому смартфоні. The Hindu — одна з найстаріших і найбільших англійських газет в Індії. Ця офіційна програма ePaper є цифровою копією щоденної газети на вашому пристрої. Отримайте доступ до видань із Бангалору, Ченнаї, Коїмбатору, Делі, Ероде, Гайдарабаду, Кочі, Калькутти, Кожікоде, Мадурая, Мангалуру, Мумбаї, Тіруванантапураму, Тіручірапалі, Віджаявади або Вісакхапатнама (Візаг), і ви готові до роботи.

Вебсайт: epaper.thehindu.com

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