S/P2 пропонує галузеві онлайн-тренінги з безпеки, навколишнього середовища, етики, кадрів і професійних навичок для компаній і шкіл кар’єри в США.

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