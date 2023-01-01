WebCatalog
Patika Dev

Patika Dev

patika.dev

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Patika Dev» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Почніть здобувати навички, які найбільше потрібні в галузі програмного забезпечення вже сьогодні. Отримайте шанс пройти безкоштовне навчання з найкращими тренерами. Виберіть свій шлях і намітьте свій кар'єрний шлях.

Вебсайт: patika.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Patika Dev». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Organimi

Organimi

organimi.com

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

S/P2

S/P2

sp2.org

PestPac

PestPac

pestpac.com

WorkWave

WorkWave

pestpac.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Google Cloud Skills Boost

Google Cloud Skills Boost

cloudskillsboost.google

Expertifie

Expertifie

expertifie.com

General Assembly

General Assembly

generalassemb.ly

Bdjobs

Bdjobs

bdjobs.com

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

PW Skills

PW Skills

pwskills.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності