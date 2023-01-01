Amazon Relay дозволяє перевізникам користуватися нашою мережею, технологіями та культурою безпеки, щоб будувати та розвивати свій транспортний бізнес.

Вебсайт: relay.amazon.com

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